شكرا لقرائتكم خبر عن 30 محاضرة «عن بعد» بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

أبرزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، جهودها التوعوية والإرشادية خلال موسم الحج عبر عدد من المحاضرات لأصحاب المعالي والفضيلة العلماء وذلك عن بعد.

وأوضح مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام حمزة السالمي أن الإدارة بثت أكثر من 30 درسا ومحاضرة بالمسجد الحرام ألقاها أكثر من 15 مدرسا من أصحاب المعالي والعلماء، مع تنوع الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حسب الأحداث واستهدفت جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الدروس والمحاضرات تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها من فنون الشريعة، إضافة إلى التنبيه بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والواجب الشرعي تجاه هذا المرض، وقد تم رفعها عبر الحسابات الرسمية للرئاسة.