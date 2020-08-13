شكرا لقرائتكم خبر عن العجلان : انعكاس إيجابي على بيئة الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، سيكون لها انعكاسها الإيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة.

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