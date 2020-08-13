شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تحقيق أهداف التنمية وفق رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة. وأضاف، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن اللائحة ستمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030.

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