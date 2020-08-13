شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: تعزيز التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تعزز التنافسية وتحفز بيئة الأعمال. وأضاف في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن اللائحة تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الواعدة.

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