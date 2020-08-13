شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: فتح الفرص للقطاعين الخاص وغير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

علّق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، على لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة والتي اعتمدها وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أمس، بأنها ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بكافة مناطق المملكة.

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