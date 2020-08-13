شكرا لقرائتكم خبر عن عقاريون: شراكات البلديات والقطاع الخاص تقود لتكامل الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أكد عقاريون أن اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، سيكون لها أثر إيجابي للغاية نحو توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تحقق أهداف التنمية المستدامه لهذا القطاع الحيوي وفق رؤية المملكة 2030، مبينين دورها الهام في تحفيز الاستثمارات العقارية على أراضي البلدية في جميع مناطق المملكة.وأوضح المحاضر في القيادة التنظيمية والإستراتيجية في القطاع العقاري د. ماجد الركبان أن اللائحة بنسختها المحدثة تستهدف خدمة مختلف شرائح المجتمع من أفراد ورواد أعمال ومستثمرين ما يخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وشفافية لاستغلال الفرص البلدية من جهة واستدامة الموارد المالية العامة من جهة أخرى، نظرا لوجود طيف واسع من العقارات البلدية التي يمكن استغلالها تجاريا كالمرافق والأراضي مرورا بالمباني وحتى الشواطئ وغيرها.

وأضاف أن دخول البلديات في شراكات مع القطاع الخاص سيؤدي إلى تكامل في الأداء الاستثماري بين جهة تملك العقارات وقطاع خاص لديه إمكانيات مادية وفنية، مما يسفر عن صناعة فرص لمشاريع ريادية ذات عوائد مناسبة ومخاطر أقل. وأشار المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض، إلى أن الإعلان عن اللائحة سينعكس بالإيجاب على تحفيز الاستثمارات العقارية على أراضي البلدية في جميع مناطق المملكة، خاصة وأنها تمتاز بمواقعها الاستثنائية والمتميزة.

وأضاف أن اللائحة تمنح بعض القرى فرص الاستثمار، إضافة إلى توزيع التنمية في كافة مدن وقرى المملكة. وبين المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي فواز بدري، أن اللائحة ستقدم تسهيلات عقارية كبيرة وتوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار.