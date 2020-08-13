عقاريون: شراكات البلديات والقطاع الخاص تقود لتكامل الأداء

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وأضاف أن دخول البلديات في شراكات مع القطاع الخاص سيؤدي إلى تكامل في الأداء الاستثماري بين جهة تملك العقارات وقطاع خاص لديه إمكانيات مادية وفنية، مما يسفر عن صناعة فرص لمشاريع ريادية ذات عوائد مناسبة ومخاطر أقل. وأشار المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض، إلى أن الإعلان عن اللائحة سينعكس بالإيجاب على تحفيز الاستثمارات العقارية على أراضي البلدية في جميع مناطق المملكة، خاصة وأنها تمتاز بمواقعها الاستثنائية والمتميزة.
وأضاف أن اللائحة تمنح بعض القرى فرص الاستثمار، إضافة إلى توزيع التنمية في كافة مدن وقرى المملكة. وبين المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي فواز بدري، أن اللائحة ستقدم تسهيلات عقارية كبيرة وتوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار.
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