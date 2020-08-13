شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار رخص البناء إلكترونيا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف العمل على إصدار رخص البناء الإلكترونية وتفعيلها عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، بالتنسيق مع جميع المكاتب الهندسية المعتمدة لدى البوابة.

وقال رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، إن تفعيل إصدار رخص البناء إلكترونيًا يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها البلدية لتعزيز الجهود وأتمتة كافة الخدمات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه يمكن للمستفيدين إنجاز هذه الخدمة دون الحاجة إلى الحضور للبلدية، وتوفر منصة «بلدي» خدمات إصدار رخص البناء بالتنسيق مع المكاتب الهندسية.

وأكد سعي البلدية لتوفير خدمات بلدية سريعة، وبمستوى عالٍ من الجودة، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.

وأبان أن المكتب الهندسي الذي يختاره المستفيد يقدم طلب إصدار رخصة بناء، ويتم استلام ومراجعة الطلب من خلال إدارة رخص البناء في البلدية، وفي حالة وجود ملاحظات أو أي نواقص في المستندات سيتم إعلام المكتب الهندسي بذلك، وبعد تصحيح التعديلات، تتم الرخصة ثم يطبعها المكتب الهندسي عن طريق البوابة الإلكترونية وإرسالها للمستفيد.