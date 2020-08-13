شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح أوضاع مواقع الإنشاءات بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي إلى أن إدارة رخص البناء، وجّهت إنذارات، وأعطت مهلة لأصحاب المشاريع والأراضي، التي تم حفرها أو وضع أساسات بناء، ومن ثم توقف العمل فيها، بما يشكّل خطورة على السيارات والمارة، إضافة لما تسببه من تشويه للمشهد الحضري، الأمر الذي يتطلب ضرورة تصحيح أوضاعها بإغلاق الموقع، أو إعادة ردم الأرض.
وأكد الزايدي أن البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية لضبط ورصد المخالفات والتجاوزات بأنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.
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