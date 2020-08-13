شكرا لقرائتكم خبر عن 721 مخالفة لإجراءات مكافحة «كورونا» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأشار بووشل إلى مصادرة وإتلاف 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في نطاق بلديتي المبرز، والعمران، مضيفًا إنه تم تنفيذ 1500 جولة رقابية، أسفرت عن رصد ملاحظات عدة، متعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة، من بينها تدني مستوى النظافة العامة، وضبط أغذية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، وعدم التقيد بارتداء وسائل الوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل، مؤكدًا أنه تمّ تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية.
ولفت بووشل إلى جهود الأمانة في التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، وتنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة، ومتابعة تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بكل نشاط على حدة، تعزيزًا لدور القطاع البلدي، وتحقيقًا للسلامة المجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر 721 مخالفة لإجراءات مكافحة «كورونا» خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.