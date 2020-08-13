شكرا لقرائتكم خبر عن 721 مخالفة لإجراءات مكافحة «كورونا» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، عن تحرير 721 مخالفة لمنشآت الصحة العامة، والأنشطة التجارية والمهنية، خلال شهر، مع الإغلاق الاحترازي لمقهى شعبي؛ نظير الإخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك امتدادًا للخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة، وبالتزامن مع متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الجائحة.

وأشار بووشل إلى مصادرة وإتلاف 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في نطاق بلديتي المبرز، والعمران، مضيفًا إنه تم تنفيذ 1500 جولة رقابية، أسفرت عن رصد ملاحظات عدة، متعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة، من بينها تدني مستوى النظافة العامة، وضبط أغذية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، وعدم التقيد بارتداء وسائل الوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل، مؤكدًا أنه تمّ تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

ولفت بووشل إلى جهود الأمانة في التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، وتنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة، ومتابعة تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بكل نشاط على حدة، تعزيزًا لدور القطاع البلدي، وتحقيقًا للسلامة المجتمعية.