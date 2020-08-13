الملك سلمان يزور نيوم لـ"الراحة والاستجمام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر الرياض في وقت سابق الأربعاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد خضع يوليو/ تموز الماضي لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ونيوم جزء من رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل.







وتضم منطقة نيوم مشروعات تعمل بطاقة الرياح والشمس إلى جانب صالات رياضية وقاعات حفلات ومطاعم.

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ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



وانطلق العمل في مشروع مدينة "نيوم"، حيث تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.





ومنطقة "نيوم" تعد أحد أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع 3 دول مهمة على خليج العقبة.

وتسعى نيوم إلى أن تكون أبرز الوجهات العالمية لجذب المستثمرين والساكنين سواء من خلال توفير بيئة مستدامة بأعلى معايير جودة الحياة.

وتهدف نيوم لاستقطاب مليون ساكن و5 ملايين سائح بحلول عام 2030.