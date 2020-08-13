قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/8/13 04:22 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/8/13 04:22 ص بتوقيت أبوظبي

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الخميس قصفه على قطاع غزة؛ حيث استهدف موقعا عسكريا، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واستهدفت "طائرات الاحتلال موقعا عسكريا في محيط أبراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة بصاروخي استطلاع، وصاروخ واحد من الطيران الحربي". وتصاعدت ألسنة الدخان من المكان المستهدف، وفقاً للتقارير نفسها. Advertisements واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعا عسكريا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. إلا أنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات. والأربعاء، استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، عدة أهداف لحركة حماس، في قطاع غزة. كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت مساء الإثنين منع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، بسبب استئناف الهجوم بـ"البالونات الحارقة".

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