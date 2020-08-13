القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/8/13 04:04 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/8/13 04:04 ص بتوقيت أبوظبي

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، استيلاء قوات إيرانية على سفينة تسمى (ويلا) في المياه الدولية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات إيرانية مشكلة من سفينتين ومروحية من طراز (سي كينغ) نفذت عملية الاستيلاء على السفينة. Advertisements

وأظهر فيديو منشور على حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر صور طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، وقيام أشخاص بتنفيذ عملية إنزال على ظهرها. ولم تقدم تغريدة القيادة المركزية المرفقة بمقطع فيديو مزيدا من التفاصيل.



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