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لا تتمتع "نيوم" فقط بالطقس المعتدل صيفًا وشتاء، بل كذلك بالمناظر الخلابة، وسحر الطبيعة المدهش الذي لا يقاوم. فالمشروع الضخم الذي يقع على البحر الأحمر مباشرة، على مساحة 26.5 ألف كم2، سيكون ميدانًا نابضًا بالتجارب، وسترسم فيه ريادة الأعمال معالم المستقبل الجديد.
وتُظهر الصور التي نشرها حساب "نيوم" على "تويتر" ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية هائلة، مثل: الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء، والشعاب المرجانية الساحرة، والكائنات البحرية التي تخطف الأنظار.
وسينقل المشروع الهائل، الذي يعدُّ جزءًا من رؤية 2030، البلاد والمنطقة بأسرها إلى آفاق جديدة مبتكرة في معايير المعيشة والعمل في العالم، وسيكون -بحق- المكان الذي يُصنع فيه المستقبل الجديد للسعودية الجديدة.
ومن المتوقع إنجاز القسم الأكبر من أعمال بناء "نيوم" في السنوات السبع إلى العشر القادمة، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ قد وصل إلى نيوم مساء أمس، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
بالصور.. "نيوم": عندما تسحرك الطبيعة بجمالها
لا تتمتع "نيوم" فقط بالطقس المعتدل صيفًا وشتاء، بل كذلك بالمناظر الخلابة، وسحر الطبيعة المدهش الذي لا يقاوم. فالمشروع الضخم الذي يقع على البحر الأحمر مباشرة، على مساحة 26.5 ألف كم2، سيكون ميدانًا نابضًا بالتجارب، وسترسم فيه ريادة الأعمال معالم المستقبل الجديد.
وتُظهر الصور التي نشرها حساب "نيوم" على "تويتر" ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية هائلة، مثل: الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء، والشعاب المرجانية الساحرة، والكائنات البحرية التي تخطف الأنظار.
وسينقل المشروع الهائل، الذي يعدُّ جزءًا من رؤية 2030، البلاد والمنطقة بأسرها إلى آفاق جديدة مبتكرة في معايير المعيشة والعمل في العالم، وسيكون -بحق- المكان الذي يُصنع فيه المستقبل الجديد للسعودية الجديدة.
ومن المتوقع إنجاز القسم الأكبر من أعمال بناء "نيوم" في السنوات السبع إلى العشر القادمة، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ قد وصل إلى نيوم مساء أمس، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:56 AM
تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمدهشة والطقس المعتدل
لا تتمتع "نيوم" فقط بالطقس المعتدل صيفًا وشتاء، بل كذلك بالمناظر الخلابة، وسحر الطبيعة المدهش الذي لا يقاوم. فالمشروع الضخم الذي يقع على البحر الأحمر مباشرة، على مساحة 26.5 ألف كم2، سيكون ميدانًا نابضًا بالتجارب، وسترسم فيه ريادة الأعمال معالم المستقبل الجديد.
وتُظهر الصور التي نشرها حساب "نيوم" على "تويتر" ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية هائلة، مثل: الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء، والشعاب المرجانية الساحرة، والكائنات البحرية التي تخطف الأنظار.
وسينقل المشروع الهائل، الذي يعدُّ جزءًا من رؤية 2030، البلاد والمنطقة بأسرها إلى آفاق جديدة مبتكرة في معايير المعيشة والعمل في العالم، وسيكون -بحق- المكان الذي يُصنع فيه المستقبل الجديد للسعودية الجديدة.
ومن المتوقع إنجاز القسم الأكبر من أعمال بناء "نيوم" في السنوات السبع إلى العشر القادمة، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ قد وصل إلى نيوم مساء أمس، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
، بالصور.. "نيوم": عندما تسحرك الطبيعة بجمالها ،
المصدر : الخليج 365
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