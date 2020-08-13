، انهيارات تغلق طريق "صماد".. والسكان يزيلونها بأيديهم ،

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تواصلت انهيارات الطرق في جبل صماد ببلغازي بعدما هطلت أمطار غزيرة الأيام الماضية؛ ما دعا الأهالي لفتحها بأيديهم حتى تتمكن مركباتهم من العبور، مطالبين بعمل مصدات تحد من تلك الانهيارات.
وتسبب تساقط الصخور في مواقع عدة في انقطاع الطريق العام للجبل المؤدي للطرق الرئيسة بمحافظة العيدابي. وطالب الأهالي بعمل مصدات، وتفقُّد الصخور المجاورة للطرقات، والتعامل مع تلك التي باتت على وشك السقوط.
وقال الأهالي إن الطريق الذي تقع فيه الانهيارات هو الطريق الممهد الوحيد؛ ما يجعلهم عرضة للاحتجازات المتكررة في ظل عدم وجود حلول قطعية مثلما يتم عمله في بقية الجبال في مناطق ومحافظات أخرى، ويسهم في تقليل حجم تساقط الصخور.
انهيارات تغلق طريق "صماد".. والسكان يزيلونها بأيديهممحمد المواسي الخليج 365 2020-08-13
تواصلت انهيارات الطرق في جبل صماد ببلغازي بعدما هطلت أمطار غزيرة الأيام الماضية؛ ما دعا الأهالي لفتحها بأيديهم حتى تتمكن مركباتهم من العبور، مطالبين بعمل مصدات تحد من تلك الانهيارات.
وتسبب تساقط الصخور في مواقع عدة في انقطاع الطريق العام للجبل المؤدي للطرق الرئيسة بمحافظة العيدابي. وطالب الأهالي بعمل مصدات، وتفقُّد الصخور المجاورة للطرقات، والتعامل مع تلك التي باتت على وشك السقوط.
وقال الأهالي إن الطريق الذي تقع فيه الانهيارات هو الطريق الممهد الوحيد؛ ما يجعلهم عرضة للاحتجازات المتكررة في ظل عدم وجود حلول قطعية مثلما يتم عمله في بقية الجبال في مناطق ومحافظات أخرى، ويسهم في تقليل حجم تساقط الصخور.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:35 AM
طالبوا بـ"مصدات" والتعامل مع الصخور الآيلة للسقوط
تواصلت انهيارات الطرق في جبل صماد ببلغازي بعدما هطلت أمطار غزيرة الأيام الماضية؛ ما دعا الأهالي لفتحها بأيديهم حتى تتمكن مركباتهم من العبور، مطالبين بعمل مصدات تحد من تلك الانهيارات.
وتسبب تساقط الصخور في مواقع عدة في انقطاع الطريق العام للجبل المؤدي للطرق الرئيسة بمحافظة العيدابي. وطالب الأهالي بعمل مصدات، وتفقُّد الصخور المجاورة للطرقات، والتعامل مع تلك التي باتت على وشك السقوط.
وقال الأهالي إن الطريق الذي تقع فيه الانهيارات هو الطريق الممهد الوحيد؛ ما يجعلهم عرضة للاحتجازات المتكررة في ظل عدم وجود حلول قطعية مثلما يتم عمله في بقية الجبال في مناطق ومحافظات أخرى، ويسهم في تقليل حجم تساقط الصخور.
، انهيارات تغلق طريق "صماد".. والسكان يزيلونها بأيديهم ،
المصدر : الخليج 365
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