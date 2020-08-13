محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه. بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة فلاح الجوفان الخليج 365 2020-08-13 نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه. 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 Advertisements 01:26 AM اخر تعديل 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 02:42 AM نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه. ، بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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