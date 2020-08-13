، الانضباط تغرم الهلال والنصر على خلفية أحداث الديربي.. بأكثر من 160 ألف ريال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين تأديبياً طالا ناديي الهلال والنصر وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الديربي والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فقد ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50.625) خمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (113.905) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذات السبب.
الانضباط تغرم الهلال والنصر على خلفية أحداث الديربي.. بأكثر من 160 ألف ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-12
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين تأديبياً طالا ناديي الهلال والنصر وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الديربي والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فقد ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50.625) خمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (113.905) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذات السبب.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
11:35 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين تأديبياً طالا ناديي الهلال والنصر وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الديربي والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فقد ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50.625) خمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (113.905) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذات السبب.
، الانضباط تغرم الهلال والنصر على خلفية أحداث الديربي.. بأكثر من 160 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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