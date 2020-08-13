مصاب كورونا يعقد قران ابنته من حجره الصحي بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):لم تمنع إصابة مواطن بفيروس كورونا في الباحة، من عقد قران ابنته، إذ أصر على عقد القران من حجره الصحي.
وتم الإيجاب من شرفة منزل المواطن في حجره الصحي، بينما العريس والمأذون والشهود في ساحة المنزل الخارجية.
ويعود سبب رفض المواطن تأجيل عقد القران إلى أن العريس ووالده حضرا من منطقة تبوك،وبسبب طول المسافة التي قطعاها رفض عرضهم للتأجيل، تخفيفاً عليهم.
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