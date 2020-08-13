شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح مميزات العمل المرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مميزات العمل المرن، ومؤكدة انه يزيد الدخل ويحفظ الحقوق. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مميزات العمل المرن، ومؤكدة انه يزيد الدخل ويحفظ الحقوق. وقالت الوزارة عبر " تويتر " من مميزات العمل المرن، مرونة تناسب الجميع ولايتطلب التفرغ، الاحتساب في نطاقات، وعقود موثقة، والأجر على أساس الساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح مميزات العمل المرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.