شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيوم (صدى):

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.

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