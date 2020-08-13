رد حاسم من وزارة الشؤون البلدية بشأن «تحصيل رسم منتجات التبغ»

شددت على ضرورة تحري الدقة
نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة وأجهزتها التنفيذية (الأمانات والبلديات) بتحصيل رسم تقديم منتجات التبغ والبالغ 100% من اجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
وأكدت الوزارة (في بيان)، عدم صحة المعلومات بهذا الخصوص، حيث صدرت توجيهات الوزارة لجميع الأمانات والبلديات التابعة لها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإيقاف تحصيل رسم تقديم منتجات التبغ والبالغ 100% من إجمالي فاتورة المبيعات مؤقتاً، تزامناً مع القرار الوزاري بإيقاف تقديم منتجات التبغ مؤقتاً ضمن الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة إلتزامها التام بأداء رسالتها ودورها في توفير وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين في المملكة، إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر، مشددة على حرصها الشديد على إيجاد وتعزيز واستدامة الثقة مع كافة فئات المجتمع، كما ناشدت كافة وسائل الاعلام والتي تعتبرها الوزارة، الشريك الأصيل في تعزيز الثقة في الخدمات البلدية، القيام بواجبها في هذا الجانب، وتحري الدقة والموضوعية في التناول.
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