وزير الخارجية يُثمّن التوصل إلى اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث بالمنطقة، وفي هذا الصدد نوه وزير الخارجية بإيجابية التوصل إلى اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية اليونان وجمهورية مصر العربية الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.

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