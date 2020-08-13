حرس الحدود ينقذ مواطِنيْن من الغرق في ينبع

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من إنقاذ مواطنين، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما بمنطقة مخصصة للسباحة، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن فرق البحث والإنقاذ المتواجدة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية، والأخرى في الجهة الجنوبية، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما، وهما بحالة صحية جيدة.

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وأهاب «القريني»، بجميع المتنزهين ومرتادي البحر بإتباع إجراءات وتعليمات السلامة المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.

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