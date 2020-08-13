ضبط 107 كيلو جرامات حشيش مخبأة بتجويف صندوق مركبة في جازان

تم استكمال إجراءات إحالة القضية
تمكَّنت دوريات قوة مركز عمود الريث التابعة للفوج الثاني التابع لقيادة الأفواج الأمنية بمنطقه جازان، من ضبط مركبة بقيادة مواطن، محملة بعدد 107 كيلو جرامات حشيش، ومخبأة داخل تجويف بصندوق المركبة بطريقة يصعب اكتشافها.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم استكمال إجراءات إحالة القضية وتسليمها لجهة الاختصاص.
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