تعرف على موانع وآلية تسجيل العاملين بنظام العمل المرن

دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، «منصة مرن»؛ لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وأكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، العمل المرن يسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.

آلية تسجيل العاملين بالعمل المرن

وحددت منصة مرن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، آلية وإجراءات تسجيل العاملين بنظام العمل المرن، وذلك عبر أحد هاتين الخطوتين:

- تقوم المنشآت بتسجيل العاملين بنظام العمل المرن والتحقق من البيانات عن طريق (أبشر).

- يقوم العامل برفع السيرة الذاتية على موقع البوابة الإلكترونية ويتم البحث عن طريق صاحب العمل في السير الذاتية للعاملين لاختيار الأنسب.

كما أوضحت منصة مرن أن آلية التسجيل لمزودي الخدمة في البوابة الإلكترونية للعمل المرن تكون عبر إتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل كمزود خدمة عن طريق المنصة الإلكترونية للعمل المرن.

إرفاق المتطلبات

إنشاء العقد

ادخال بيانات صاحب العمل/العامل.

تسجيل وتأكد من بيانات العامل في (أبشر/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

توثيق العقد

الهدف من برنامج العمل المرن

Advertisements

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن البرنامج يهدف إلى استحداث أنواع جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل، وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة؛ لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

كما يستهدف برنامج العمل المرن جميع المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، إضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورة نظامية، كما يستهدف المنشآت في كل أنشطة القطاع الخاص، من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية حاجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين.

موانع لتسجيل العاملين بنظام العمل المرن؟

وحددت منصة مرن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موانع التسجيل بنظام العمل المرن والتي تتمثل في أن يكون العامل:

غير سعودي

موظف حكومي/عسكري

أصغر من 15 سنة

أكبر من 65 سنة في القطاع الخاص

مشترك اختياري

تسجيل في منشأة في فترة إغلاق مؤقت

صاحب المنشأة

المستفيد من ساند

المتقاعد لبلوغ السن النظامي او المتقاعد مبكر

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تحذِّر المنشآت غير الملتزمة بسداد التأمينات الاجتماعية لعمالها

وزارة الموارد البشرية: شروط الاستفادة بالتفويض الإلكتروني للصلاحيات