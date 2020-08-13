إعادة تأهيل البؤر الملوثة في جميع المناطق

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعتزم تنفيذ مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث البلدي والحضاري في 13 منطقة بالمملكة، إضافة إلى مشروع آخر يستهدف إعادة تأهيل مستدامة للبؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي على مستوى المملكة، من خلال تنفيذ الحلول المناسبة والمصممة. وفقـا لأحـكام النظـام العـام للبيئـة والاتفاقيات الدوليـة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت خلال الفترة من 1/‏ 6/‏ 1441هـ حتى 30/‏ 9/‏ 1441، من ضبط عدد من المخالفات البيئية، على النحو التالي: 100 مخالفة رعي جائر، و49 مخالفة صيد، و4 مخالفات قطع أشجار، و43 مخالفة إشعال للنار، و3 مخالفات رمي مخلفات، وذلك في حدود مناطق مسؤوليات القوات بالمحميات الملكية بالرياض.

مواجهة المخالفات

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ماضية في ضبط كل من يخالف الأنظمة البيئية، سواء بالرعي الجائر أو الإضرار بأراضي المراعي والغابات والمحميات أو تلويثها، أو الإضرار بالأشجار والنباتات أو ممارسة الصيد الجائر.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي، بدأت بالانتشار وتغطية المحميات الملكية على أن تحقق الانتشار النهائي لتغطية جميع المجالات البيئية في مختلف مناطق المملكة خلال أربعة أعوام، وتحقيق شعارها الذي أطلقته: «نحمي بيئتنا.. ونصون طبيعتنا.. من أجل وطنا».

من عوامل التلوث في المناطق الحضرية

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* التصنيع

* النفايات الصلبة

* الصرف الصحي

* البناء العشوائي واختلال التوازن البيئي

- يستهدف المشروع جميع مناطق المملكة