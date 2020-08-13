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56 ألفا عدد المقبولين في جامعات مكة

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اطّلع نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على خطط جامعات المنطقة واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل، كما استعرض إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها إذ بلغ إجمالي عدد المقبولين فيها أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

واستمع الأمير بدر إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس .

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل إذ بلغ عدد المقبولين في جامعة المؤسس 15 ألف طالب وطالبة، و20200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و8 آلاف طالب وطالبة في جامعة جدة، و 13 ألف طالب وطالبة في جامعة الطائف.


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