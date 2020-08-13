56 ألفا عدد المقبولين في جامعات مكة

واستمع الأمير بدر إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.
كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل إذ بلغ عدد المقبولين في جامعة المؤسس 15 ألف طالب وطالبة، و20200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و8 آلاف طالب وطالبة في جامعة جدة، و 13 ألف طالب وطالبة في جامعة الطائف.
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