انطلاق رحلات كروز نهاية أغسطس بالبحر الأحمر

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق أولى رحلات سفن كروز السعودية في 27 أغسطس الجاري لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي وجهت لهم الهيئة السعودية للسياحة الدعوة لتقديم أرقى الخدمات للمصطافين.

وتضم السفينة السياحية عددا من المطاعم الخاصة وفقًا للباقة المتوفرة، وتتراوح خدمات أقسامها ما بين الفخمة إلى الأعلى فخامة، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة، كما توجد غرف داخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، بينما الأجنحة الخاصة تتمتع بمميزات إضافية منها توفر المساعد الشخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة ووجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.

وبالنسبة لمرافق السفينة السياحية فإنه يوجد داخلها «مسرح كبير» يقدم عروضًا مختلفة، إضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، إضافة إلى منطقة ألعاب فيديو، ومسبحين الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرى.

ويعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن «كروز السياحية» لإعادة اكتشاف لساحل البحر الأحمر خلال الصيف من خلال قضاء إجازة بحرية مفتوحة بمنتهى الفخامة من فئة خمس نجوم، والاستمتاع بأطباق الطعام الفاخرة على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، وصناعة أفضل الذكريات الجميلة عليها.