19346 مستفيدا من برامج التطوير المهني بتعليم صبيا

ختام التدريب
كشف المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ «دوت الخليج» أن الإدارة اختتمت دوراتها التي قدمتها ضمن برامج التطوير المهني الصيفي والبالغ عددها 189 برنامجًا، وأكد الحازمي أن عدد المستفيدين من هذه البرامج قد بلغ 19.346 معلما ومعلمة وذلك خلال الفترة من 14/7/1441 وحتى 2/12/1441.
أهداف البرنامج
أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن وزارة التعليم سعت من خلال هذه البرامج لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، وأضاف أن هناك العديد من الخيارات والدورات التطويرية النوعية الهادفة لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.
تدريب المعلمين
أوضح المساعد للشؤون التعليمية بنين ناصر معافا أن عدد البرامج التدريبية في كل المجالات المتعلقة بالبنين قد بلغت 92 برنامجا، استفاد منها 7472 معلمًا، مضيفًا أن العدد الكلي لبرامج التدريب عن بعد في مجال التعليم الإلكتروني ومنصات التعليم والتدريب عن بعد قد بلغت 60 برنامجًا استفاد منها ما يقرب من 3500 معلم.
97 برنامجا
أبانت المساعدة للشؤون التعليمية بنات حنان الحازمي أن عدد المستفيدات من جميع البرامج التدريبية الافتراضية بلغن 11874 معلمة اشتركن في 97 برنامجًا، منوهة أن عدد البرامج المخصصة لمجال التعليم الإلكتروني قد بلغت 48 برنامجًا، استفادت منها 4844 معلمة.
حقائب مهمة
أشار كل من محمد الفيفي وشريفة خواجي رئيسي قسمي التطوير المهني التعليمي إلى أن أهم الحقائب التدريبية التي قدمت للمعليمن والمعلمات في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد قد شملت التدريب على استخدام منصة «زوم»، والتدريس باستخدام الفصول الافتراضية، والاختبارات الإلكترونية، والأمن السيبراني، والتدريب على منظومة التعليم الموحدة والإنفوجرافيك التعليمي، والتدفق الإبداعية فـي ضوء مهارات القرن 21 والتوثيق الإلكتروني، والحوسبة السحابية، والخرائط الذهنية في التعليم والتدريب باستخدام برنامج Mind Manager، والذكاء الرقمي، والفصول الافتراضية باستخدام مايكروسوفت تيمز وتصميم الاختبار الإلكتروني، والمنصات الإلكترونية، وأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، وتدريب الورقة التفاعلية، وتطبيقات قوقل التعليمية، وتوظيف برنامج Sway في العروض التفاعلية، وخدمات قوقل، ونماذج قوقل في تصميم الاستبيانات والاختبارات الإلكترونية، وبوابة عين التعليم الوطنية، واستخدام الكاهوت في التعليم والتدريب عن بعد، والإشراف الإلكتروني، إضافة لبوابة المستقبل.
92 برنامجا تدريبيا
7472 مستفيدا
تعليم إلكتروني
60 برنامجا
3500 مستفيد
مدة التدريب 5 أشهر
عدد البرامج المهمة 24
معلمون معلمات
97 برنامجا تدريبيا
11874 مستفيدة
تعليم إلكتروني
48 برنامجا
4844 مستفيدة
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