إحباط تهريب طن ونصف من الحشيش

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر شوال من عام 1441، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1513 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و 660 كيلوجراما من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 87 شخصا، بينهم 51 متهما من الجنسية الإثيوبية، و19 متهما من الجنسية اليمنية، و17 متهما سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوز الحدود الجنوبية للمملكة. وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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