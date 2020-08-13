الجبير يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لليمن

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم عملية السلام في اليمن. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.