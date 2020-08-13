6 آلاف كلجم أغذية فاسدة في المبرز والعمران

تحفظت جهات الاختصاص في بلديتي المبرز والعمران التابعتين لأمانة الأحساء، خلال الـ 30 يوما الماضية، على قرابة 6 آلاف كيلوجرام أغذية فاسدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وأغذية مجهولة المصدر، وإغلاق «احترازي» لمقهى شعبي لإخلاله بتطبيق البروتوكولات الوقائية لفيروس «كوفيد19».

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، تحرير نحو 721 مخالفة خلال الفترة ذاتها لمنشآت أنشطة الصحة العامة والتجارية والمهنية، طالت بينها المنشآت التي فيها تلك الأغذية الفاسدة، إضافة إلى رصد 4 مخالفات صحية وبيئية، وهي: تدني مستوى النظافة العامة، عدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل.

وأبان بوشل، أن الأمانة، وفرت «حقيبة متكاملة» للاستعانة بها في المنشآت الغذائية، للإسهام في مساعدة المراقب في أعمال التشخيص المبدئي للحالة الصحية للمواد الغذائية المختلفة.