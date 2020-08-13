وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، تحرير نحو 721 مخالفة خلال الفترة ذاتها لمنشآت أنشطة الصحة العامة والتجارية والمهنية، طالت بينها المنشآت التي فيها تلك الأغذية الفاسدة، إضافة إلى رصد 4 مخالفات صحية وبيئية، وهي: تدني مستوى النظافة العامة، عدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل.
وأبان بوشل، أن الأمانة، وفرت «حقيبة متكاملة» للاستعانة بها في المنشآت الغذائية، للإسهام في مساعدة المراقب في أعمال التشخيص المبدئي للحالة الصحية للمواد الغذائية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 آلاف كلجم أغذية فاسدة في المبرز والعمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.