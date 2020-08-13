إعلان أسماء الفائزين في مسابقة مظلة الاعتدال

أعلن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز أسماء الفائزين في مسابقة «مظلة الاعتدال» التي انطلقت في 24 أبريل الماضي، واستمرت قرابة الشهرين، وجاءت لخدمة المواهب وتفعيلها خلال فترة منع التجوال بسبب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، وذلك من خلال مجال التصوير الفوتوجرافي، والمجال التشكيلي، ومجال الخط العربي، ومجال القصة القصيرة، ومجال الكاريكاتير.

وفاز في مسار «التصوير الفوتوجرافي» فرع التصوير بالكاميرا الرقمية ثلاثة فائزين؛ المركز الأول، حسين سعيد باقر آل هاشم من القطيف، والمركز الثاني، ريم بنت عبدالعزيز فهد الشامخ من الرياض، والمركز الثالث، يزيد يوسف موسى المسعود من حائل. وفي فرع التصوير بالجوال ثلاثة فائزين؛ المركز الأول، زهرة بنت حسين عبدالمحسن العروش من الأحساء، والمركز الثاني، زهراء بنت بدر أحمد الزاير من القطيف، وفي المركز الثالث، فاطمة بنت عبدالعظيم الضامن من القطيف.

أما في مجال الفن التشكيلي، ففاز بالمركز الأول، صابرين بنت علي الماجد من الأحساء، ثم في المركز الثاني، عهود بنت عبدالله محمد المالكي من جدة، وفي المركز الثالث، جيلان عبدالله أحمد حدجي من مدينة جدة، وفي مجال الخط العربي فاز بالمركز الأول مسعود بن حافظ محمد من جدة، وبالمركز الثاني، فاز يحيى محمد فلاته من مكة المكرمة، والمركز الثالث، لمحمد نور محمد أمجد من مكة.

وفيما يخص مجال القصة القصيرة، فذهب المركز الأول، لشمعة أحمد محمد جعفري من جازان، وفي المركز الثاني، إبراهيم بن محمد آل مضواح من أبها، وفي المركز الثالث، فاطمة بنت راشد الورثان من الدمام، وأخيرا، في مجال الكاريكاتير حصل على المركز الأول، أيمن يعن الله سعيد الغامدي من الدمام، ومن جدة حصل على المركز الثاني، علي جيلان علي علوص، وفي المركز الثالث، فاز مقبول عدلان المنتشري من مدينة جدة.

وأوضح عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن المناخرة أن مجال التصوير الفوتوجرافي شهد أكبر المشاركات بنسبة بلغت 53%، كان نصيب التصوير بأجهزة الجوال هو الأعلى بنسبة 41%، وجاء حضور المرأة في هذه المسابقة بنسبة 69%.