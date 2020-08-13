الأعمال الإغاثية السعودية تواصل خدماتها بالأردن وبيروت

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات أمس 754 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 239 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 36 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 167 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 28 مريضا، وراجع 12 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 99 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضا، كما تم عمل 169 تحليلا لـ87 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 25 صورة أشعة لـ17 مريضا، وأعطي 100 لقاح لـ43 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات الطبية 493 وصفة.

مواد إيوائية

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قام المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع مواد إيوائية للمتضررين من السيول في مديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 708 أفراد. وجرى توزيع 118 خيمة، و236 بساطا، و708 بطانيات، و68 حقيبة إيوائية. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

دعم متضرري انفجار بيروت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخماً مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، استفاد منها 396 عائلة متضررة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.