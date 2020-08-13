ابن فرحان: السعودية تعمل على عودة السودان لمكانه الطبيعي

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المملكة العربية السعودية ستعمل ما بوسعها حتى يتبوأ السودان مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الإفريقي ودول العالم. جاء ذلك خلال استضافة المملكة أمس الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسا لمجموعة أصدقاء السودان.

وشارك في الاجتماع المرئي دولة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعيا لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو إلى جانب مشاركة خمس وعشرين دولة ومنظمة.

دعم سعودي للسودان

جدد وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع على الدعم السياسي الكامل لجهود دولة رئيس الوزراء الحثيثة في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام، وقال: نحن نعي أن الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان محفوف بالتحديات والصعوبات إلا أنه السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من محنته، كما أننا نشدد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي. وأضاف: نؤكد ضرورة التحلي بالمسؤولية أمام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي خلافات أو نزاعات.

تخفيف الديون

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أكد ابن فرحان أن عملية السلام مرتبطة بشكل مباشر بمسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي، مقدرا جهود الحكومة الانتقالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فاقمت جائحة كورونا منها، مؤكدا ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة الانتقالية في سبيل التنفيذ الفعّال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب، والسعي للبدء في عملية التخفيف من ديونه في إطار العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وثمن في هذا السياق، جهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب الأمر الذي يعد أساسياً لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية. وقال: إن دعم السودان في الوقت الحالي يعد استثمارا مهما للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المملكة ستعمل ما في وسعها حتى يتبوأ السودان الشقيق مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الإفريقي ودول العالم.

وقف الاقتتال

ألقى رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك كلمة أكد فيها أن بلاده تريد وقف الاقتتال وتحقيق السلام وقال: نحن في الحكومة الانتقالية نتمتع بشفافية تامة تجاه الشعب. وأشار إلى أن السودان يعمل على رفع قدرة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والشعب السوداني أمامه تحديات كثيرة. وأشاد حمدوك ببعض الخطوات على الصعيد السياسي، مثل مرحلة تشكيل الحكومة الانتقالية والإعلان عن بطاقة الدستور، مبينا أن هناك إجراءات تتم حاليا وخطوات من أجل الإصلاح والتغيير، والتقدم الذي تم إحرازه في مجالات عدة كحرية التعبير عن الرأي وقطاع الأمن، وهذه النقاط تم الاتفاق عليها.

وقال: رفع اسم السودان في الأمم المتحدة عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، هذه المسألة نقدرها وهذه الخطوات أثبتت النجاح.