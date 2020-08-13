اللوحات الإرشادية تمهد لاحتمالية عودة المدارس

وضعت صور وإعلانات لمؤسسات دعاية وإعلان عن الالتزام داخل المدارس بين الطلاب والشروط الواجب اتباعها من قبل الطلاب احتمالية عودة الطلاب للمقاعد الدراسية وفق الضوابط والشروط التي تضعها الجهات المختصة. وظهرت صور لمدارس خاصة وضعت ملصقات تباعد داخل الفصول مع توزيع مقاعد الطلاب وترك مسافة بينهم في حين استقبلت محال النيون والإعلان عددا من طلبات المدارس في إنشاء استاندات وملصقات للإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا، حيث توحي التصاميم واللوحات بعدد من الإرشادات التي يجب على الطالب اتباعها وتجنب بعض الملاحظات للتذكير حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين وتشمل الأعمال التي طلبتها بعض المدارس ملصقات تباعد للممرات والفصول وبنرات للمداخل الرئيسية. وأوضح أحد العاملين في وكالة للإعلان أحمد الجهني لـ»دوت الخليج» قبول عدد من طلبات المدارس حول عمل ملصقات وستاندات تحتوي على تحذيرات وإجراءات ونصائح وقائية للطلاب والمعلمين ونجري حاليا على تنفيذ طلبات المدارس مع عودة فتح المدارس.



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