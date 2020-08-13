6 حقوق للمتهمين والمدعين في المحاكم القضائية

وأوضحت الوزارة أنه لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، فله الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
الشهود
أكدت التعديلات الجديدة أن ناظر القضية لا يستمع لشهادة الشهود وهم مجتمعون، بل يجب حاليا أن يستمع القاضي إلى شهادة شخص واحد أمام الخصوم، ومن ثم يستمع لشهادة الآخرين في حال وجودهم، مع مراعاة ذكر اسم الشاهد وعمره ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله، ومدى قرابته من الخصوم.
غياب المدعي
أكدت الوزارة أنه في حالة غياب المدعي عن جلسة من الجلسات القضائية ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فإنه يحق للمحكمة أن تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وفي حال الموافقة تحدد المحكمة جلسة للنظر في القضية وتبلغ بذلك المدعي عليه.
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