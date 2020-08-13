واستمع إلى شرح من الشامي عن الاتفاقية التي تهدف إلى توفير أكشاك للأسر المنتجة واستبدال البيع العشوائي ليكون بشكل حضاري ومنظم يضمن الاحترافية والجودة في العمل، مشيراً إلى أن المركز متخصص في دعم الأسر المنتجة حيث يتم منح قروض لهم وبأقساط ميسرة، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمها المركز للأسر المنتجة منذ تأسيسه نحو مليار وأربعمائة مليون ريال، استفاد منها 165 ألف سيدة بنسبة سداد وصلت 99 %.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الباحة توقع اتفاقية مع مركز جنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.