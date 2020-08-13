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أمانة الباحة توقع اتفاقية مع مركز جنى

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رعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة المنطقة ومركز بناء الأسر المنتجة «جنى». ووقع الاتفاقية عن الأمانة أمين المنطقة الدكتور علي السواط، وعن مركز جنى الرئيس التنفيذي للمركز محمود الشامي.

واستمع إلى شرح من الشامي عن الاتفاقية التي تهدف إلى توفير أكشاك للأسر المنتجة واستبدال البيع العشوائي ليكون بشكل حضاري ومنظم يضمن الاحترافية والجودة في العمل، مشيراً إلى أن المركز متخصص في دعم الأسر المنتجة حيث يتم منح قروض لهم وبأقساط ميسرة، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمها المركز للأسر المنتجة منذ تأسيسه نحو مليار وأربعمائة مليون ريال، استفاد منها 165 ألف سيدة بنسبة سداد وصلت 99 %.


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