السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يزور مهرجان العنب بمنطقة القصيم بنسخته السابعة



بريدة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , اليوم , مهرجان العنب في نسخته السابعة، وذلك بمركز الصليبية التابعة لمحافظة عيون الجواء, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع , ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي , ورئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط , ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وعدد من المهتمين.

وفور وصول سموه لمقر المهرجان تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة من معارض متعددة اشتملت على أكثر من 80 معرضاً، وطريقة إعداد عصير العنب وأنواعه المتعددة، والمزارع المشاركة في معارض المهرجان , بعد ذلك اطلع سموه على مصنع الصناعات التحويلية لمنتج العنب.

ثم توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي، بعدها تليت آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة محافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف الذي أبدى فيها سعادته بحضور سموه ورعايته للمهرجان ، مقدراً لسموه هذه البادرة الطيبة, داعياً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

ونوه سموه بالمهرجان في نسخته السابعة الذي يحوي العديد من الفعاليات والمعارض التي تصل إلى 80 معرضاً، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة، وعرضه أكثر من 200 ألف طن من العنب بكافة أنواعها الذي يستهدف من خلاله زيادة الإنتاج وتعزيز الجانب الاقتصادي بالمنطقة، مقدماً الشكر للجهات المنظمة عامة.

إثر ذلك قدم عرض مرئياً عن المهرجان الذي يعتبر مبادرة وفكرة مقدمة من قبل سمو أمير منطقة القصيم لرسم أولى خطوات هذا المهرجان الذي قدم عبر العديد من النسخ.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن هذا المهرجان أصبح فعالية اقتصادية سنوية بفضل الله ثم توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تجاه تعزيز وتنمية كافة الجوانب الاقتصادية الخادمة لأبناء الوطن من المزارعين والمنتجين , مبيناً على أهمية إيجاد فرص العمل وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات في مثل هذه المهرجانات الزراعية وغيرها والذي يعتبر هدفاً استراتيجياً مهماً كونه إحدى مستهدفات برنامج التوطين بإمارة المنطقة , مشيراً على أن ما تمتلكه منطقة القصيم من منتجات زراعية عالية الجودة يفرض أهمية تنميتها وتطوير كافة الجوانب المرتبطة بتعزيز الصناعات التحويلية لها.

وقال سموه : لازال لدينا قصور كبير في التسويق الزراعي مما يشكل العبء على المزارع والمستهلك ولدينا رغبة بإقامة شركة للتسويق , وسنعمل ليلاً ونهاراً لتعزيز المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية لها التي تمتاز بها المنطقة , كون ذلك جزءا أساسيا من اقتصاد الوطن ومن المهم دعم كافة ما يصب في اقتصاد الوطن.

وشدد سموه على أهمية إقامة المهرجانات الزراعية كافة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع للمساهمة في فتح العديد من أبواب الرزق لأبناء المنطقة من الأسر والمزارعين , وخلق فرص وظيفيه للشباب والأسر المنتجة ، مباركاً للجميع هذا المنجز الاقتصادي المتجدد كل عام خصوصا مع إقامة أول مصنع للصناعات التحويلية لمنتج العنب ومشتقاته.

وأشاد سموه بالتطور المتوالي والنوعي لمهرجان العنب، مشيراً إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة, مفتخراً بما قدمه الجميع من تكاتف وعطاء وبذل , وكون مهرجان العنب علامة بارزة في جبين المنطقة, مبيناً على أن تضاعف أعداد المزارعين بمهرجان العنب يؤكد على أن القصيم سلة غذاء المملكة لما تمتلكه من خيرات وأرض خصبة وهمة رجال وهذا ما نؤمل عليه الشيء الكثير , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات الراعية والداعمة وشركاء النجاح لمهرجان العنب وفريق العمل، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

// انتهى//

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