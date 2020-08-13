السعودية اليوم / مصر تسجل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة



القاهرة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.

//انتهى//

01:11ت م

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القاهرة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.//انتهى//01:11ت م0236

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