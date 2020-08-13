السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يدعو لإعادة فتح المدارس في البلاد



واشنطن 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإعادة فتح العديد من المؤسسات التعليمية في البلاد بأمان، مع الأخذ بالتدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية لحماية الطلاب والمعلمين.

وقال ترامب في بيان صادرعن البيت الأبيض اليوم: إن الأطفال معرضون لخطر منخفض للغاية للإصابة أو الوفاة بفيروس كوفيد-19، مشيراً إلى أن التكاليف الاجتماعية التي تتكبدها الأسر والأطفال نتيجة إبقاء المدارس مغلقة، تفوق المخاطر التي تمثلها إعادة فتح الفصول الدراسية بشكل آمن.

وأشار البيان إلى دعوة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) إلى إعادة فتح المدارس بشكل آمن هذا الخريف، واستئناف الفصول الدراسية الشخصية، وما طرحته الأكاديمية من وسائل للتوعية بكيفية تقليل المدارس لخطر إساءة معاملة الأطفال وإدمان المخدرات والانتحار.

كما أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن إغلاق المدارس له "تأثير كبير على الأمن الغذائي والنشاط البدني للأطفال والأسر".

وأضاف البيان: أن العواقب غير المقصودة لإغلاق المدارس، قد تؤدي إلى الإضرار بتعليم أطفالنا لسنوات قادمة وإعاقة عودة أمتنا الاقتصادية، إضافةً إلى أن إلغاء الفصول الدراسية الشخصية والسماح بالتعلم الافتراضي فقط، يضر بشكل غير متناسب بتعليم الأطفال ذوي الدخل المنخفض.

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