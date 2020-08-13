السعودية اليوم / بلدية محايل تواصل أعمالها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة



محايل 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة محايل أعمالها الميدانية بعد الأمطار الغزيرة التي ما زالت تشهدها المحافظة خلال موجة الأمطار الحالية .

واستنفرت البلدية بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق، وتنظيف الشوارع من الأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار ، ونزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة ، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ ، أن عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية تأثرت من الأمطار ، وجرى مباشرتها وفتحها في أوقات قياسية، منها طريق مركز خلال وقرى وادي مرة والشعاونة وقرى سحر آل عاصم ، مؤكداً أن البلدية مستمرة في متابعة الحالة المطرية ، من خلال غرفة عمليات وفريق للطوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار.

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23:23ت م

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