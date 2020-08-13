السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفي افتراضياً بيوم الشباب الدولي



الأمم المتحدة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

احتفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم افتراضيًا، بيوم الشباب الدولي، تحت عنوان "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة افتراضية بهذه المناسبة، بقدرة الشباب على الصمود والحماس، رغم تفشي جائحة كـوفيد-19، داعياً إلى تمكين شباب العالم من التمتع بحياة آمنة كريمة تزخر بالفرص والإسهام في العالم بأقصى ما تسمح به إمكاناتهم الهائلة.

من جانبه أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 تيجاني محمد باندي، في رسالة بهذه المناسبة، إلى "المسؤولية العالمية" لضمان حصول الشباب في كل مكان على فرص عادلة ومنصفة للوفاء بحقوقهم وتطلعاتهم.

وفي ذات السياق دعت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانم، إلى تبادل المعلومات، وإيضاح المعلومات المغلوطة، وإعداد الشباب وتجهيزهم لاتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها احتواء انتشار فيروس

// انتهى //

23:17ت م

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الأمم المتحدة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واساحتفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم افتراضيًا، بيوم الشباب الدولي، تحت عنوان "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي".وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة افتراضية بهذه المناسبة، بقدرة الشباب على الصمود والحماس، رغم تفشي جائحة كـوفيد-19، داعياً إلى تمكين شباب العالم من التمتع بحياة آمنة كريمة تزخر بالفرص والإسهام في العالم بأقصى ما تسمح به إمكاناتهم الهائلة.من جانبه أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 تيجاني محمد باندي، في رسالة بهذه المناسبة، إلى "المسؤولية العالمية" لضمان حصول الشباب في كل مكان على فرص عادلة ومنصفة للوفاء بحقوقهم وتطلعاتهم.وفي ذات السياق دعت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانم، إلى تبادل المعلومات، وإيضاح المعلومات المغلوطة، وإعداد الشباب وتجهيزهم لاتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها احتواء انتشار فيروس كورونا // انتهى //23:17ت م0221

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