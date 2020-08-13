السعودية اليوم / سمو ‏نائب أمير منطقة حائل يدشن معرض الفنون التشكيلية المتزامن مع اليوم العالمي للشباب



حائل 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

‏دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة ، اليوم في مركز المؤتمرات بجامعة حائل ، معرض الفنون التشكيلية الذي تنظمه جامعة حائل بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2020 م .

واطلع سموه خلال جولته في المعرض على الأعمال الفنية ، محفزاً الشباب والشابات لمزيد من الإبداع في الأعمال الفنية.

من جهته أكد أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي أهمية الدعم الذي يحظى به شباب حائل من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الذي كان له بالغ الأثر في نفوس الفنانين التشكيلين من شباب وشابات.

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23:02ت م

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