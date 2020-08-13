السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يلتقي بمديري التعليم والنقل



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .

وقدم الوهيبي والضلعان التهنئة لمعاليه بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرات ، وقد بادلهم التهنئة بالعيد ، معرباً عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة .

بعد ذلك جرى مناقشة الموضوعات المشتركة وتعزيز التنسيق بين الإمارة والتعليم والنقل في المنطقة وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

// انتهى //

23:01ت م

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