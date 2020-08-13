السعودية اليوم / أمانة تبوك تكثف عمليات مكافحة الحشرات والآفات في عددٍ من المواقع بمدينة تبوك



تبوك 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

قامت أمانة تبوك وضمن أعمالها اليومية في تنفيذ برنامج المكافحة الحشرية حسب المواقع المخطط لها داخل مدينة تبوك ، بحيث تشمل النطاق العمراني والمنتزهات ، والتي تغطي من خلالها أكثر من 82 حياً سكنياً وموقعاً يتم العمل عليها تباعاً ، بواسطة أجهزة الرذاذ العادي والرذاذ متناهي الصغر والضباب ، حيث عملت اليوم وضمن خططها على 20 حياً سكنياً اشتملت على المنتزهات والأودية والمخططات العمرانية وبكميات مبيد تتجاوز السبعة آلاف وستمئة لتر بعد التخفيف يوميا .

وأوضحت الأمانة أنها عملت على تنفيذ دراسة محكمة لرصد المواقع التي تكثر فيها نمو الآفات الحشرية الضارة، ووضع آلية لمكافحتها والتعامل الفعال معها .

وواصلت أمانة تبوك والبلديات التابعة حملاتها للقيام بأعمال غسيل ونظافة الطرق والشوارع الرئيسة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، حيث استهدفت تلك الحملات اليوم غسيل ونظافة عدد من أرصفة المحال التجارية بالمنطقة، إضافة إلى حملات الرش اليومية التي تقوم بها في الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة

// انتهى //

23:00ت م

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تبوك 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسقامت أمانة تبوك وضمن أعمالها اليومية في تنفيذ برنامج المكافحة الحشرية حسب المواقع المخطط لها داخل مدينة تبوك ، بحيث تشمل النطاق العمراني والمنتزهات ، والتي تغطي من خلالها أكثر من 82 حياً سكنياً وموقعاً يتم العمل عليها تباعاً ، بواسطة أجهزة الرذاذ العادي والرذاذ متناهي الصغر والضباب ، حيث عملت اليوم وضمن خططها على 20 حياً سكنياً اشتملت على المنتزهات والأودية والمخططات العمرانية وبكميات مبيد تتجاوز السبعة آلاف وستمئة لتر بعد التخفيف يوميا .وأوضحت الأمانة أنها عملت على تنفيذ دراسة محكمة لرصد المواقع التي تكثر فيها نمو الآفات الحشرية الضارة، ووضع آلية لمكافحتها والتعامل الفعال معها .وواصلت أمانة تبوك والبلديات التابعة حملاتها للقيام بأعمال غسيل ونظافة الطرق والشوارع الرئيسة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، حيث استهدفت تلك الحملات اليوم غسيل ونظافة عدد من أرصفة المحال التجارية بالمنطقة، إضافة إلى حملات الرش اليومية التي تقوم بها في الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان ، كما أكدت بأنها شكلت من أجل ذلك عدداً من الفرق الميدانية التي تهيب من خلالها بأصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها إلى ضرورة التعاون معهم، والالتزام باتباع جميع وسائل النظافة والوقاية والتعقيم ، مثمنة للجميع مدى الاستجابة والوقوف جانبا في خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية الشاملة لحماية المواطنين والمقيمين.// انتهى //23:00ت م0213

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