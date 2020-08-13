السعودية اليوم / بحث سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والجزائر



الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ موافق 12 اغسطس 2020 م

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع السفير المفوض فوق العادة للجزائر لدى المغرب عبد الحميد عبداوي، أوجه التعاون بين الإيسيسكو والجزائر.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر سفارة الجزائر في الرباط، استعرض الدكتور المالك رؤية الإيسيسكو وخطتها الإستراتيجية، والمبادرات والبرامج والنشاطات التي نفذتها خلال جائحة

وأكد المدير العام للإيسيسكو مواصلة المنظمة العمل، على تسجيل المواقع التاريخية بالدول الأعضاء على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالتعاون مع تلك الدول ولجنة التراث في العالم الإسلامي.

من جانبه ثمن المسؤول الجزائري العمل الذي تقوم به الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، وتسجيل التراث في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن بلاده ستتقدم إلى المنظمة لتسجيل عدد من مواقعها التاريخية على القائمة.

وأشاد بالعمل الذي تقوم به المنظمة في مجالات اختصاصها، مشيرا إلى أن عمل المنظمة يحظى بمتابعة وتقدير كبيرين من الرئيس والحكومة الجزائرية.

واتفق الجانبان على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الإيسيسكو والجزائر، والعمل معا لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بناء على التواصل مع الجهات المختصة في الجزائر لمعرفة نوعية البرامج التي تحتاج إليها، بناء على إستراتيجية الإيسيسكو الجديدة.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير الجزائري بالرباط الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو، لزيارة الجزائر ولقاء كبار المسؤولين بها لتطوير التعاون بين الجانبين.

//انتهى//

23:00ت م

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الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ موافق 12 اغسطس 2020 مبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع السفير المفوض فوق العادة للجزائر لدى المغرب عبد الحميد عبداوي، أوجه التعاون بين الإيسيسكو والجزائر.وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر سفارة الجزائر في الرباط، استعرض الدكتور المالك رؤية الإيسيسكو وخطتها الإستراتيجية، والمبادرات والبرامج والنشاطات التي نفذتها خلال جائحة كورونا لدعم جهود الدول في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على مجالات التربية والعلوم والثقافة، وفي مقدمتها التحالف الإنساني الشامل، داعيا الجزائر إلى الانضمام إليه.وأكد المدير العام للإيسيسكو مواصلة المنظمة العمل، على تسجيل المواقع التاريخية بالدول الأعضاء على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالتعاون مع تلك الدول ولجنة التراث في العالم الإسلامي.من جانبه ثمن المسؤول الجزائري العمل الذي تقوم به الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، وتسجيل التراث في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن بلاده ستتقدم إلى المنظمة لتسجيل عدد من مواقعها التاريخية على القائمة.وأشاد بالعمل الذي تقوم به المنظمة في مجالات اختصاصها، مشيرا إلى أن عمل المنظمة يحظى بمتابعة وتقدير كبيرين من الرئيس والحكومة الجزائرية.واتفق الجانبان على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الإيسيسكو والجزائر، والعمل معا لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بناء على التواصل مع الجهات المختصة في الجزائر لمعرفة نوعية البرامج التي تحتاج إليها، بناء على إستراتيجية الإيسيسكو الجديدة.وفي ختام اللقاء، وجه السفير الجزائري بالرباط الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو، لزيارة الجزائر ولقاء كبار المسؤولين بها لتطوير التعاون بين الجانبين.//انتهى//23:00ت م0212

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