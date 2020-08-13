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الموارد البشرية توضح مميزات العمل المرن.. يزيد الدخل ويحفظ الحقوق
لا يتطلب التفرغ والأجر على أساس الساعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مميزات العمل المرن، ومؤكدة أنه يزيد الدخل ويحفظ الحقوق.
وقالت وزارة الموارد البشرية في تغريدة عبر “تويتر” إن من مميزات العمل المرن، تتمثل في المرونة التي تناسب الجميع ولا يتطلب التفرغ، الاحتساب في نطاقات، وعقود موثقة، والأجر على أساس الساعة.
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، دشن أمس الأربعاء، منصة مرن (MRN.SA) لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.
برنامج العمل المرن:
وذكر الراجحي أن برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ليسهم العمل المرن مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
أهداف العمل المرن:
ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
ويستهدف البرنامج كافة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورة نظامية، كما يستهدف المنشآت في كافة أنشطة القطاع الخاص، من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين.
الاستفادة من المنصة:
يذكر أن الاستفادة من البرنامج تشمل جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، وخاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل، كما يستهدف البرنامج كافة شركات القطاع الخاص.
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