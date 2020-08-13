شكرا لقرائتكم خبر 1569 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2151 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء2151 حالة، و36 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 293,037 حالة، منها 32499 حالة نشطة، بينها 1826 حالة حرجة. وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي أمس أن المملكة تشارك في كل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث‏ ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة الفيروس، مبينا أن العمل جار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، وتوفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالا ومأمونا. 293.037 إجمالي الحالات 257,269 المتعافون 3269 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن: 78 الرياض 75 حائل 68 مكة المكرمة 66 جدة 60 المدينة المنورة 57 خميس مشيط 52 الدمام 50 الهفوف 48 ينبع 42 حفر الباطن 39 جازان 36 بريدة 32 المبرز 31 أحد رفيدة 28 الجبيل 27 الطائف 27 عنيزة 26 بيش 24 عفيف 23 نجران 22 تبوك 21 أبها 21 بللسمر 19 عرعر 18 شرورة 18 العقيق 17 المذنب 16 سبت العلاية 15 النماص 15 القنفذة 15 وادي الدواسر 14 الليث 14 ساجر 13 رفائع الجمش 13 الحرجة 13 أبوعريش 13 الرس 13 الظهران 13 قلوة 13 رفحا 12 القطيف 12 ظهران الجنوب 11 يدمة 10 الدوادمي 10 سراة عبيدة 10 أحد المسارحة 10 رأس تنورة 10 البشائر 9 الرويضة 9 الخبر 9 صامطة 9 بلجرشي 9 النعيرية 8 النبهانية 8 أملج 7 العيدابي 7 بيشة 7 قصيباء 7 البدائع 7 مهد الذهب 7 الريث 6 الدائر Advertisements 6 مليجة 6 القوز 6 رياض الخبراء 6 الحناكية 6 المظيلف 5 خيبر 5 تثليث 5 تيماء 4 خليص 4 الطوال 4 القريات 4 القيصومة 4 حوطة بني تميم 4 العويقيلة 4 الوجه 4 العلا 4 شقراء 4 البكيرية 4 أضم 4 الحمنة 3 بدر الجنوب 3 بارق 3 بقيق 3 العيون 3 صبيا 3 الخفجي 3 القرى 3 الجفر 2 القوارة 2 الباحة 2 المجمعة 2 رابغ 2 عيون الجواء 2 صفوى 2 ضرما 2 المجاردة 2 ضبا 2 الحجرة 2 وادي الفرع 2 رجال ألمع 2 قرية العليا 1 الشعبة 1 الأسياح 1 بطحاء 1 الموسم 1 ثول 1 تنومة 1 عريعرة 1 أبوعجرم 1 الشنان 1 الدرب 1 شواق 1 سكاكا 1 الرقعي 1 وادي بن هشبل 1 الخرمة 1 السليمي 1 صوير 1 ضرية 1 تربة 1 طبرجل 1 بقعاء 1 العيص 1 ضمد 1 فيفا 1 الخرج 1 الحرث 1 وثيلان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1569 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2151 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.