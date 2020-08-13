ماذا بعد تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وكالة «نوفوستي» الروسية ونقل عنها الخبر موقع قناة RT الروسية، أن السعودية من بين 20 دولة أبدت اهتماما بشراء اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا الذي جرى تطويره داخل مركز «غاماليا» الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وأطلق عليه اسم «سبوتينك»، كما كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أنها ستشارك بالتعاون مع الصين في تجربة للمرحلة الثالثة من اللقاح، تحدث أطباء وخبراء سعوديون عن تفاصيل تجيب على كثير من التساؤلات المتداولة حيال هذا الموضوع.

وقال أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الملك سعود المدير التنفيذي للشركة السعودية للقاحات الدكتور مازن حسنين لـ»مكة» إن أي لقاح يجب أن يجتاز المراحل الإكلينيكية الثلاث للتجربة على البشر بنجاح ومستوى أمان وسلامة عال قبل إجازته واعتماده من قبل جهات الاختصاص بتسجيل العقاقير الدوائية بكل دولة، للاستخدام العام للتطعيم ضد مرض كوفيد 19، وأن الحذر مع اللقاحات يكون أكثر منه مع العلاجات كون اللقاح سيعطى لشخص سليم لحمايته من مرض لم يصب به بعد واحتمال شفائه التام منه مرتفع في حال الإصابة به، بخلاف العلاج الذي يستهدف المصاب بالمرض أساسا لإنقاذ حياته.

وبين حسنين أن الحديث في الإعلام يركز على اللقاحات ويتداول أخبارها أكثر مما يحدث مع العلاجات، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الترويج الإعلامي للعلاجات لا يتم بصورة مكثفة نظرا لصغر الفئة المستهدفة باستخدامه وقلة العائد المادي تبعا لذلك، مقارنة بعدد من يفترض بهم استخدام اللقاح، وذلك على الرغم من وجود عدد من العلاجات في المرحلتين الثانية والثالثة تتم تجربتها في بريطانيا وأمريكا والصين حاليا، واحتمالية نجاحها واعتمادها واعدة أكثر مما هو الحال في موضوع اللقاحات، ولا سيما مع عدم نجاح أي من اللقاحات التي أجريت تجارب عليها سابقا للقضاء على الفيروسات الأخرى من عائلة كورونا التي ظهرت في سنوات سابقة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المراحل الإكلينيكية الثلاث لاختبار فاعلية وأمان أي لقاح جديد تستهدف معرفة السلامة قصيرة المدى للقاح وعدم تسببه في مخاطر فورية وشديدة، وتطبق على عينة صغيرة من المتطوعين، الذين تتم مراقبتهم بدقة في مراكز مهيأة للتعامل مع أي أعراض قد تظهر عليهم، أما المرحلة الثانية فتطبق على عينة أكبر من المتطوعين، وتهدف لمعرفة مدى فاعلية اللقاح من حيث تحفيزه إنتاج الأجسام المضادة، في حين تهدف المرحلة الثالثة لتأكيد فاعلية اللقاح بدقة وتحديد نسبة المناعة التي يكسبها الجسم من المرض، وقياس الأعراض الجانبية واحتمالية ظهور كل عرض، ومدى أمان اللقاح على المدى القصير والمتوسط، وتتراوح مدة هذه المرحلة بين ثلاثة أشهر وسنة، ويعتمد طول المدة أو قصرها على عوامل عدة، منها النتائج الأولية للمرحلة الثالثة وحجم العينة التي تمت تجربته عليها، وأهمية اللقاح ووجود حاجة ماسة له من عدمها.

وأشار حسنين إلى أنه وبعد أن تجمع الشركة المصنعة للقاح نتائج تجارب المرحلة الثالثة من كل الدول المشاركة معها في التجارب، يرفع الملف لجهة الاختصاص بتسجيل الأدوية في بلد المنشأ لاعتماده وإجازته بعد التحقق من سلامته، وفاعليته ودراسة كلفته، وعندها يرسل ملف بكامل التفاصيل عن تجارب ونتائج المراحل الثلاث للدول التي أبدت اهتماما بالحصول على اللقاح والتي بدورها تحيله لجهة الاختصاص لديها لدراسته واعتماده، وكلما تعددت الجهات التي أجازت اللقاح كلما سهل على الدول الراغبة في استخدامه اعتماده ومن ثم شراؤه وتوزيعه على المستشفيات.

من ناحيته أوضح استشاري العناية المركزة المدير الطبي لمجموعة مستشفيات خاصة الدكتور صفوق العنزي لـ»مكة» أنه متفائل باللقاح الروسي الذي أعلن تسجيله في روسيا، لأسباب عدة، وأنه لكون الظرف استثنائيا بسبب الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، فإن التجارب على اللقاحات قد يتم تسريعها، لتكون متوافرة للاستخدام في وقت أقصر من المعتاد مقارنة باللقاحات الأخرى التي قد لا توجد حاجة ماسة لاعتمادها.

أسباب تقود لنجاح اللقاح الروسي؟

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01. تأكيد الرئيس ووزير الصحة الروسيين فعاليته ومأمونيته.

02. إعلان صندوق الاستثمار الروسي أن السعودية والإمارات ستكونان من بين أوائل الدول المستفيدة من اللقاح في حال اكتمال التجارب عليه بنجاح.

03. التصريح الروسي عن الاتفاق مع السعودية للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح، مما يعني إمكانية الاطلاع على فاعليته ونتائجه عن قرب.

04. إمكانية حصول السعودية على حصة جيدة من اللقاح كونها من بين الدول المشاركة في تجربته، وهو أمر إيجابي في ظل التنافس المحموم بين الدول.

05. إعلان روسيا رسميا أنها ستبدأ في تصنيع اللقاح بكميات كبيرة ليكون جاهزا للاستخدام عند طلبه.

06. تلقي ابنة الرئيس الروسي للقاح يعطي مؤشرا لثقة روسيا في فعاليته ومستوى أمانه.