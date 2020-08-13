إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة في عتيبية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس مصطفى عيد، أن الفرق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية لمخالفة الاشتراطات الصحية، مؤكدا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة، وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات كافة، حرصا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وشدد على أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، حاثا في حال وجود ملاحظة مخالفات بلدية على التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).

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من جهة أخرى نفذت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس أكرم الحربي، أنه جرى تنفيذ 40 حملة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت، وتحرير 14 مخالفة على المنشآت، تمثلت في سوء تداول المواد الغذائية، وتدن في مستوى النظافة العامة، إضافة إلى إتلاف ومصادرة 28 كجم من الخضراوات الفاسدة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 13 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكد على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.